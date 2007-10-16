Граббер / парсер для Shop-script

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок208 просмотров
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Для интернет-магазина на движке Shop-script нужно сделать автоматизированную систему вноса и сверки товара по прайс листу.

Прилагается ТЗ, обязательно прочтите.

16 лет назад
leonovk
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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