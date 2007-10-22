Парсер Яндекс.директ

Необходимо написать php-скрипт (работать будет на виртуальном хостинге с поддержкой php).

Пользователь вводит в форму "слово/словосочетание" (например, "курсы английского языка") по одному на строку.

Словосочетание "курсы английского языка" передается на http://direct.yandex.ru/search и мы получаем ответ

По запросу «курсы английского языка» объявлений — 21.

На финишной странице должен быть список слов(словосочетаний) и рядом с каждым словом(словосочетаний) количество объявлений в Яндекс.Директе. Список должен быть отсортирован по количеству объявлений в порядке уменьшения.

Например, ввели три словосочетания

английский язык

немецкий язык

курсы английского языка

На выходе должно быть, что-то вроде:

курсы английского языка 21

английский язык 3

немецкий язык 1

Так же должна быть функция экспорта результатов в excel (достаточно csv).