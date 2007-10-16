Создать простую CMS с редактированием облака тэгов

Требуется создать простую CMS с возможностью формирования облака тэгов.

ОПИСАНИЕ:

Система ведет учет и контроль интересов пользователей интернета после их авторизации на специализированном сайте. Пользователь характеризуется уникальным номером учетной записи, именем, паролем, адресом электронной почты. Сайт, посещенный пользователем, характеризуется уникальным номером, адресом, описанием, тематикой. Администратор системы характеризуется уникальным номером, именем, паролем, адресом электронной почты, не является обычным пользователем и служит для прямого управления обычными пользователями и другими возможностями системы.

Интерес пользователя представляет собой множество тематических групп, каждая из которых характеризуется номером тематической группы, названием и рейтингом. Множества тематических групп могут пересекаться, образуя обобщенные тематические группы, служащие для формирования «облака тэгов» с учетом популярных интересов и менее популярных.

Облако тэгов формируется динамически и служит для выявления наиболее предпочтительных интересов пользователя, на основе которых ему показывается тематическая контекстная реклама. Определение тематики сайта осуществляется с помощью «тэгирования» (ручного прописывания тэгов) просматриваемого сайта самим пользователем, а иначе — сторонним модулем TagCloud.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО:

Пользователю предоставляется некий интерфейс, с помощью которого он заходит на сайты интернета и для каждого просмотренного сайта указывает один или несколько тэгов (определение тематики сайта). Во время просмотра пользователю подмешивается контесктная реклама, сформированная на основе его интересов (это реализовывать не надо, просто надо допустить, что эта возможность уже реализована).

ЗАМЕЧАНИЯ:

1) Есть описание принципов работы всей системы по методолгии ARIS (на самом деле все просто и думаю понятно, что нужно сделать, т.к. схема очень наглядная).

2) Есть ER-модель системы, что тоже облегчит программирование знающим людям.

3) Срок выполнения работы: 3 дня с момента согласования всех деталей и способа оплаты. Кто готов взяться за эту работу, пожалуйста, напишите в этой теме. Задание на самом деле не сложное для спецов, наверняка для базовых возможностей вроде авторизации пользователя и редактирования его данных у многих есть свои наработки, остается только реализовать возможность указания пользователем тегов, споследующим формированием облака тэгов (облако одно!) и их редактирования администратором.

4) Администратор - тот же пользователь, но с расширенными правами :)

5) Надстройка TagCloud не нужна, она просто предполагается, то есть, что она будет.

Никаких изысков в оформлении не требуется, только внятная программная реализация с использованием БД.

Все должно быть максимально просто и понятно. Реализация на PHP+MySQL.