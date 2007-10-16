Супер-проект-2007

Необходимо написать php-скрипт (работать будет на виртуальном хостинге с поддержкой php). Пользователь вводит в форму "слово/словосочетание" (например, "курсы английского языка") по одному на строку. Словосочетание "курсы английского языка" передается на http://direct.yandex.ru/search и мы получаем ответ По запросу «курсы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интересует создание и програмирование сайтов несколько штук, подробности по почте, пишите на мыло строго по адресу [email protected] сообщите ваш е-мейл и аську спасибо заранее.Проектов несколько интересные .пРОЕКТЫ СОЗДАЮ Я ЧАСТНОЕ ЛИЦО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $39
Требуется создать простую CMS с возможностью формирования облака тэгов. ОПИСАНИЕ: Система ведет учет и контроль интересов пользователей интернета после их авторизации на специализированном сайте. Пользователь характеризуется уникальным номером учетной записи, именем, паролем, адресом электронной почты. Сайт, посещенный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо уменьшить общий вес сайта, за счет уменьшения качества картинок и модернизации флеш. [email protected]Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуются скрипты парсинга с новостных сайтов (всего 3 сайта). Бюджет - до 300уе за все. Есть тестовое задание (оплачивается). Оплата через защищенные платежи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
необходимо разработать серию плагинов для магазинов на базе OScomerce от 100 долларов за плагин, в зависимости от сложностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Пункт один: Что требуется: установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона. Пункт два: От соискателя: цена, сроки, портфолио. Пункт три: Писать ТОЛЬКО в ICQ: 46-58-46 Пожалуйста, по пункту два скидывайте информацию в ICQ. С уважением, ИгорьВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует система управления сайтом, а именно возможность конвертирования файлов xls (таблицы+фото) в html через веб-форму. Цена и сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Задача: Создание многофункционального портала "с нуля", который будет построен на основе Вашего ядра + набор необходимых модулей. Система с возможностью конфигурирования, единым интерфейсом управления модулями, возможностью дополнения функционала модулей, разработки новых модулей и интеграцией их в ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо подкорректировать сайт закомств в РНР . Мариуполь Украина Цена договорная.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Код по адресу: webface.com.ua/test.zip. Необходимо исправить прорисовку стрелок между блоками в IE.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад