Атоматизировать систему размещения конкурсов

Для интернет-магазина на движке Shop-script нужно сделать автоматизированную систему вноса и сверки товара по прайс листу. Прилагается ТЗ, обязательно прочтите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо автоматизировать следующие разделы
1. Аукционы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/auction.html
2. Открытые конкурсы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/open_konkurs.html
3. Запросы котировок - http://www.partizansk.org/page/konkurs/zk.html
4. Реестр муниципальных контрактов - http://www.partizansk.org/page/konkurs/reestr_dogovorov.html
В первых 3-х добавить колонку "информация от УФАС" , в реестре контрактов она не нужна. Нужно что бы к ней имели доступ только определённые пользователи и естественно админ, который имеет доступ и ко всему остальному.
Суть заключается в том, что бы участники могли под своим логином и паролем заносить.
Ещё хорошо бы что бы админ когда заносит нового пользователя, мог просто выдать ему прова на редактирование и добавление, например расставив галочки по названиям колонок
Файлы должны закачиваться в подпапки соответственно разделам. Формат закачеваемых файлов doc rtf zip rar (Для док файлов хорошо бы сделать предпросмотр перед скачиванием)
Хорошо если будет поиск
Более подробно об интерфейсе обсудим позже.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
интересует создание и програмирование сайтов несколько штук, подробности по почте, пишите на мыло строго по адресу [email protected] сообщите ваш е-мейл и аську спасибо заранее.Проектов несколько интересные .пРОЕКТЫ СОЗДАЮ Я ЧАСТНОЕ ЛИЦО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо написать php-скрипт (работать будет на виртуальном хостинге с поддержкой php). Пользователь вводит в форму "слово/словосочетание" (например, "курсы английского языка") по одному на строку. Словосочетание "курсы английского языка" передается на http://direct.yandex.ru/search и мы получаем ответ По запросу «курсы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $39
Требуется создать простую CMS с возможностью формирования облака тэгов. ОПИСАНИЕ: Система ведет учет и контроль интересов пользователей интернета после их авторизации на специализированном сайте. Пользователь характеризуется уникальным номером учетной записи, именем, паролем, адресом электронной почты. Сайт, посещенный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо уменьшить общий вес сайта, за счет уменьшения качества картинок и модернизации флеш. [email protected]Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуются скрипты парсинга с новостных сайтов (всего 3 сайта). Бюджет - до 300уе за все. Есть тестовое задание (оплачивается). Оплата через защищенные платежи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
необходимо разработать серию плагинов для магазинов на базе OScomerce от 100 долларов за плагин, в зависимости от сложностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Пункт один: Что требуется: установка СМС "Битрикс.Старт", прикрутка шаблона. Пункт два: От соискателя: цена, сроки, портфолио. Пункт три: Писать ТОЛЬКО в ICQ: 46-58-46 Пожалуйста, по пункту два скидывайте информацию в ICQ. С уважением, ИгорьВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует система управления сайтом, а именно возможность конвертирования файлов xls (таблицы+фото) в html через веб-форму. Цена и сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Задача: Создание многофункционального портала "с нуля", который будет построен на основе Вашего ядра + набор необходимых модулей. Система с возможностью конфигурирования, единым интерфейсом управления модулями, возможностью дополнения функционала модулей, разработки новых модулей и интеграцией их в ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад