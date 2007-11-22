Атоматизировать систему размещения конкурсов

Необходимо автоматизировать следующие разделы

1. Аукционы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/auction.html

2. Открытые конкурсы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/open_konkurs.html

3. Запросы котировок - http://www.partizansk.org/page/konkurs/zk.html

4. Реестр муниципальных контрактов - http://www.partizansk.org/page/konkurs/reestr_dogovorov.html

В первых 3-х добавить колонку "информация от УФАС" , в реестре контрактов она не нужна. Нужно что бы к ней имели доступ только определённые пользователи и естественно админ, который имеет доступ и ко всему остальному.

Суть заключается в том, что бы участники могли под своим логином и паролем заносить.

Ещё хорошо бы что бы админ когда заносит нового пользователя, мог просто выдать ему прова на редактирование и добавление, например расставив галочки по названиям колонок

Файлы должны закачиваться в подпапки соответственно разделам. Формат закачеваемых файлов doc rtf zip rar (Для док файлов хорошо бы сделать предпросмотр перед скачиванием)

Хорошо если будет поиск

Более подробно об интерфейсе обсудим позже.