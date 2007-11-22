Атоматизировать систему размещения конкурсов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка125 просмотров
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Необходимо автоматизировать следующие разделы

1. Аукционы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/auction.html

2. Открытые конкурсы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/open_konkurs.html

3. Запросы котировок - http://www.partizansk.org/page/konkurs/zk.html

4. Реестр муниципальных контрактов - http://www.partizansk.org/page/konkurs/reestr_dogovorov.html

В первых 3-х добавить колонку "информация от УФАС" , в реестре контрактов она не нужна. Нужно что бы к ней имели доступ только определённые пользователи и естественно админ, который имеет доступ и ко всему остальному.

Суть заключается в том, что бы участники могли под своим логином и паролем заносить.

Ещё хорошо бы что бы админ когда заносит нового пользователя, мог просто выдать ему прова на редактирование и добавление, например расставив галочки по названиям колонок

Файлы должны закачиваться в подпапки соответственно разделам. Формат закачеваемых файлов doc rtf zip rar (Для док файлов хорошо бы сделать предпросмотр перед скачиванием)

Хорошо если будет поиск

Более подробно об интерфейсе обсудим позже.

16 лет назад
ufo44
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
RHSC
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
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Сотрудничеством доволен. Оплату получил в срок. В ходе работы проект был немного изменен, за что получил дополнительную оплату.
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