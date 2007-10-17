Правка css файла шаблона

Добрый день!

Есть шаблон под Joomla. Необходимо подправить css файл и немного index.php. То есть привести данный шаблон по отображению меню, фонов, ссылок в соответствии с тем, как указано на рисунке (вложение). Работы не много, основная часть уже сделана, но ОЧЕНЬ СРОЧНО.

Оплата за работу 400 рублей.