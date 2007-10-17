Правка css файла шаблона

Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть ...
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Добрый день!
Есть шаблон под Joomla. Необходимо подправить css файл и немного index.php. То есть привести данный шаблон по отображению меню, фонов, ссылок в соответствии с тем, как указано на рисунке (вложение). Работы не много, основная часть уже сделана, но ОЧЕНЬ СРОЧНО.
Оплата за работу 400 рублей.
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