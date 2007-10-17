Партнерская программа- PayPerClick Engine

Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть вопросы - обращайтесь. Спасибо.

P.S. Если есть готовый скрипт со схожими функциями- готов рассмотреть.