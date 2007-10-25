Флеш для шапки сайта

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Итак в приложении макет http://www.yarcevo.com/6.jpg , в шапке которого необходимо сделать флешку со сменяющимися картинками (5шт).

Примерный сценарий:

флешка будет по типу как старая

заставка в сериале "счастливы вместе" если вы видели:-) суть такая: к каждой

картинке-медаппарату как бы прикреплен в центре окружность либо круг, они

хаотически движутся, изменяя размеры. к примеру - 1. из пустоты вырастает

круг, внутри него появляется аппарат, потом он несколько раз мигает, затем

круг укатывается вместе с аппаратом, 2. сверху падает окружность, справа

выезжает аппарат, доезжает до центра окружности, останавливается, затем

несколько движений вокруг оси аппарата и окружности вместе, затем

растворяется. и т.д. и все это происходит не одно за другим, а как бы с

наложением, в результате чего картинка вся в движении в любой момент.

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