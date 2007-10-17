Модерирумый видеочат

Титул:

В верху: название чата

В центре окно для входа логин, пароль.

Ниже регистрация.

Регистрация:

Форма: мыло, Никнейм, логин, пароль, ознакомлени с правилами.

Правила:

Свод правил с возможность их менять в дальнейшим.

Чат:

Нужен модерирумый чат (как на фото).

В верху с лева: личное окно с камеры

В верху с права: изображение активного юзера.

В середине с лева: окно с никнеймами юзеров. Принажатии на юзера, он отображается в верху с права в окне.

В середине с права: общее окно чата (текст).

В низу по всей: окно привата активного юзера.

Ниже панель управления: видео, звук. Для Админа и модераторов дополнительно: бан-лист, удаление из чата.

В самом низу права, адрес сайта.