Выполнить разовую работу

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Необходимо в шаблон написаный smarty вставить кусок кода написанного на JS.Это рекламный блок ЯД.Необходимо чтоб он отображался на самом верху при этом не разрушал структуру страницы вообщем.Срочно.

16 лет назад
Serjic2007
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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