Программирование сайта "Косметика и Парфюмерия"

$200
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок173 просмотра
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1) Суть - есть небольшой сайт "Косметика и Парфюмерия", 3-4 страницы. Необходимо сделать админскую часть для каталога (порядка 1000 наименований), где можно будет админу добавлять/редактировать/удалять/сортировать (менять местами) фотки и описание предлагаемых товаров.

2) Сделать листинг.

3) Сделать иерархичное меню. Примерно так: Парфюмерия -> а) женская б) мужская -> a)Одеколоны б) Туалетная вода -> страница с выводом конкретного вида продукции с описанием.

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16 лет назад
romancho
Гость 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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