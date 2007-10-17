Разработка доски объявлений

Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.kotodom.ru/board/cat01.phtml
Нужно сделать похожу доску по возможностям и функционалу. (регистрация юзеров, личный кабинет с возможностью поднимать объявление наверх и т.д.)
Желательно чтоб скрипт был через смарти.
Пишите сроки и цену сюда или в личку.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Создать калькуляторы для расчета стоимости печати конвертов и почтовой рассылки для сайта drive-direct.ru. Под сайтом CMS, есть определенные ограничения на размещение файлов. Калькуляторы в формате pop-up, обновление через обновление базы под калькулятором. Хотелось бы получить ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Multiple database driven websites Toronto based customer is looking for an experienced web programmer to transfer several html to dynamic php websites. Requirements: experience - from 3 years, php, mysql, JavaScript, Dreamweaver templates, xml sitemaps, some ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Добрый день! Есть шаблон под Joomla. Необходимо подправить css файл и немного index.php. То есть привести данный шаблон по отображению меню, фонов, ссылок в соответствии с тем, как указано на рисунке (вложение). Работы не много, основная ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо разработать модуль подключение Hyip Manager Pro2 к LibertyReserve.Модуль должен быть дополнительны(тоесть без вноса существенных изменений в сам скрипт).На сайте этой системы есть готовые решения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $400
Титул: В верху: название чата В центре окно для входа логин, пароль. Ниже регистрация. Регистрация: Форма: мыло, Никнейм, логин, пароль, ознакомлени с правилами. Правила: Свод правил с возможность их менять в дальнейшим. Чат: Нужен модерирумый чат (как на фото). В верху с лева: личное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые веблансеры! Спасибо за внимание к моему проекту! Исполнитель был выбран. Спасибо! Итак в приложении макет http://www.yarcevo.com/6.jpg , в шапке которого необходимо сделать флешку со сменяющимися картинками (5шт). Примерный сценарий: флешка будет по типу как старая заставка в сериале ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, друзья :) Нужны 2 флэш-программиста. Опыт работы от 2х лет. Работа на 2-3 месяца. Частичная или полная занятость. Удаленная работа. Оплата 20-25 000 рублей в месяц (в зависимости от собеcедования, возложенных задач). Создается удобная и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно доделать сайт. Все сорсы будут предоставлены, флеш, xml фото-галлерея, фотографии, psd. Сайт сделан с использованием actionscript. Срок исполнения - 1 неделя максимум (работы на день от силы, все страници одинаковые, кроме контактов) Вот ссылки: Флеш http://preved.ws/excel-events/ Фотошоп http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-catering.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-function.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-home-furniture.html http://preved.ws/excel-events/excel-events-secondary-1.html Вот подробное ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо автоматизировать следующие разделы 1. Аукционы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/auction.html 2. Открытые конкурсы - http://www.partizansk.org/page/konkurs/open_konkurs.html 3. Запросы котировок - http://www.partizansk.org/page/konkurs/zk.html 4. Реестр муниципальных контрактов - http://www.partizansk.org/page/konkurs/reestr_dogovorov.html В первых 3-х добавить колонку "информация от УФАС" , в реестре контрактов она не нужна. Нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад