Разработка доски объявлений

$180
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок258 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.kotodom.ru/board/cat01.phtml

Нужно сделать похожу доску по возможностям и функционалу. (регистрация юзеров, личный кабинет с возможностью поднимать объявление наверх и т.д.)

Желательно чтоб скрипт был через смарти.

Пишите сроки и цену сюда или в личку.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
netbird
Гость 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
5 дней
Ратянул срок в 2-3 раза и не сделал ничё.
gashev
Олег 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
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