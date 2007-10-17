Написать движок для интернет магазина

$500
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок278 просмотров
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Требуется создать простенький движок интернет магазина по примеру(концепции) www.butik.ru

ТЗ готов обсуждать.

тел. (495) 7690433

[email protected]

16 лет назад
mgj
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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