Развлекательный сайт

Нужна партнерская программа - PayPerClick Search Engine с опциями как в Orbitscripts.com - SmartPPC Power или как в AlstraSoft Affiliate Network Pro. Дизайн не нужен.. Если у вас есть готовый - укажите URL. Если есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен script + design сайта,прототипом ,которых бы являлись бы http://warnet.ws/, http://fishki.net/ и др.Цену обсуждаем.
Жду ваши предложения.В предложениях должна быть указанна обязательно цена,сроки,желательно scan дизайна.
Пишите на майл или в личку .
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