Нужно доделать скрипт

Нужен скрипт для отсылки СМС сообщений. Сразу скажу что это не для спама а для рассылки по нашей базе разнорабочих, которым сейчас в ручную посылаем(100-200 человек). Кто может сделать пишите надо по Билайну МТС,Ю ...