Перевод сайта на новую CMS с последующей доработкой

Функциональное задание на доработку сайта www.exelance.ru

Платформа: Linux, Apache, MySQL, PHP

1. Требуется перевести сайт, сохранив дизайн, с CMS частной разработки на одну из распространенных open-source CMS, предпочтительно Joomla, Drupal, TYPO3.

2. Необходимо организовать на сайте функциональность блогов с использованием одной из вышеперечисленных CMS или Wordpress, с трансляцией их на заглавную страницу сайта, а также в виде RSS-потоков на любые другие ресурсы.

3. Необходимо обеспечить трансляцию на сайт вакансий из внутренней корпоративной системы (система на PHP + MySQL, достаточно будет сделать wrapping определенной страницы).

Мы приветствуем надёжных людей с хорошим портфолио и желанием работать с нами на постоянной основе.

По результатам данной работы будут предложены новые проекты.

Ваше предложение должно содержать: предлагаемые технологии с обоснованием их выбора, примеры ваших работ по данному направлению, оценку трудозатрат в часах, ориентировочный план работ, расценки. Предложения принимаются строго по почте [email protected]

Оплата производится по безналичному расчёту от юридического лица.