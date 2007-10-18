Нужен скрипты рассылки СМС

Нужен скрипт для отсылки СМС сообщений. Сразу скажу что это не для спама а для рассылки по нашей базе разнорабочих, которым сейчас в ручную посылаем(100-200 человек). Кто может сделать пишите надо по Билайну МТС,Ю Мегавон, скайлинк елси можно пов сем операторам сразу то супер, можно у кого то есть уже готовая программа или скрипт.

ICQ 401-751-464