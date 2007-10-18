Нужен скрипты рассылки СМС

http://www.kotodom.ru/board/cat01.phtml Нужно сделать похожу доску по возможностям и функционалу. (регистрация юзеров, личный кабинет с возможностью поднимать объявление наверх и т.д.) Желательно чтоб скрипт был через смарти. Пишите сроки и цену сюда или в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для отсылки СМС сообщений. Сразу скажу что это не для спама а для рассылки по нашей базе разнорабочих, которым сейчас в ручную посылаем(100-200 человек). Кто может сделать пишите надо по Билайну МТС,Ю Мегавон, скайлинк елси можно пов сем операторам сразу то супер, можно у кого то есть уже готовая программа или скрипт.
ICQ 401-751-464
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