Доделать рсс парсер

Имеется рсс парсер, требуется его доработать:

1) не понимает утф кодировку, требуется научить его этому. (перекодируя в win)

2) довести ридер парсера до ума: отображение контекстных картинок, отображение текста без тегов.

(На рис2 показано как это отображает яндекслента без тегов, на рис3 как текущий скрипт)

3) посути повторение 2)го пункта.... при редактировании новости, в форме редактирования, теги необходимо неотображать. Ссылку на источник, из отдельной формы перенести в форме с текстом (рис1)