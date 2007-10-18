Скрипт футбольной таблицы на PHP + MySQL

Здравствуйте.

Нужно создать футбольную таблицу, функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/

можно сделать красивее. Также надо будет сделать форму отправки чтоб результат автоматически заполнялся в таблицу форма наподобие их ней : http://fifaleague.ru/res/

Все это надо сделать под cms joomla! чтоб я мог мог через панель создавать такие таблицы и вставлять в них людей..

Поподробней в icq : 32 57 999 ( пишите в оффлайн )

Прошу не писать о маленькой суммы, так как бюджет маленький:(

И сразу же говорите свои сроки.