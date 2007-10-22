Доработка Jozefina Perl

Есть сайт http://www.sushihouse.com.ua на shop-script-premium. Нужно: 1. Сделать меню по типу - (http://sushitrading.ru/) 2. запустить обмен ссылками (не работает :-( ) 3. возможность ротации банеров (чтобы при каждом обновлении банеры менялись на новые), и добавление их с админки 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доработка Jozefinы .
Нужно сделать, что бы все добавленные объявления были доступны только администратору, и только после его одобрения были записаны в основную базу, доступную пользователем.
В админке новые объявления должны быть "развернуты" , и каждое новое объявление должно иметь или чекбокс или ссылку Удалить и Переместить в другую категорию.
И общую кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ.
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