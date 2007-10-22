Доработка Jozefina Perl

Нужна доработка Jozefinы .

Нужно сделать, что бы все добавленные объявления были доступны только администратору, и только после его одобрения были записаны в основную базу, доступную пользователем.

В админке новые объявления должны быть "развернуты" , и каждое новое объявление должно иметь или чекбокс или ссылку Удалить и Переместить в другую категорию.

И общую кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ.