Партнерская программа + система управления траффик

Необходимо создать партнерскую программу, 4 роли пользователей:

1) Администратор.

2) Аффилиат (партнер).

3) Реселлер.

4) Администратор службы поддержки (ответы на сообщения в системе тикетов).

+ реферальская программа (получение % за привлечение аффилиатов в систему).

Стандартные разделы:

1) Редактирование новостей.

2) Активация неактивных аккаунтов.

3) Управление активированнными аккаунтами.

4) Управление реселлерами и аккаунтами, созданными через них.

5) Раздел статистики по аффилиатам.

6) Раздел статистики по реселлерам.

7) Раздел рассылок по аффилиатам.

8) Раздел глобальных настроек.

9) Управление выплатами.

10) Управление тикетами (система тикетов, т.е. система общения администрации и аффилиатов).

+ Пользовательская и реселлерская часть с соответствующими им разделами.

+ парсинг статистики из нескольких мест.

Система управления траффиком – считывание переменных, передаваемых скрипту, создание групп траффика (определение принадлежности к группе по переменным), управление редиректами траффика в зависимости от групп. Возможность управления траффиком как со стороны администрации, так и создание управления пользователями с разделением траффика по ID.

Если есть готовые наработки по партнерским программам – то это даже лучше.

Есть подробное ТЗ. Все вопросы можно задать в ICQ – 61-11-62-17