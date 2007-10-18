Доделать флеш сайт.

Есть сайт http://www.sushihouse.com.ua на shop-script-premium. Нужно: 1. Сделать меню по типу - (http://sushitrading.ru/) 2. запустить обмен ссылками (не работает :-( ) 3. возможность ротации банеров (чтобы при каждом обновлении банеры менялись на новые), и добавление их с админки 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый флеш сайт с исходником. Необходимо увеличить его до размеров полного экрана и создать на одной странице флеш прокрутку(титры бегущие сверху вниз(текст)) Нужно уложиться за 3 дня.
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