PHP - скрипт для загрузки и привязки карты

Есть сайт по gps-навигации требуется скрипт для этого сайта. Требуется реализовать возможность точной привязки карты (картинки формате jpeg) на глобальную общую карту России. Т.е. получить возможность без копания во внутренностях сайта по мере поступления карт подшивать их к основной. Привязка осуществляется по следующему сценарию:

- выбирается графически точка на карте

- вносятся ее координаты gps (только широта и долгота)

эти процедуры проделываются минимум 3 раза, после чего карта встает на глобальную в нужном масштабе, с полученным углом.