PHP - скрипт для загрузки и привязки карты

Здравствуйте. Нужно создать футбольную таблицу, функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ можно сделать красивее. Также надо будет сделать форму отправки чтоб результат автоматически заполнялся в таблицу форма наподобие их ней : http://fifaleague.ru/res/ Все это ...
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Есть сайт по gps-навигации требуется скрипт для этого сайта. Требуется реализовать возможность точной привязки карты (картинки формате jpeg) на глобальную общую карту России. Т.е. получить возможность без копания во внутренностях сайта по мере поступления карт подшивать их к основной. Привязка осуществляется по следующему сценарию:
- выбирается графически точка на карте
- вносятся ее координаты gps (только широта и долгота)
эти процедуры проделываются минимум 3 раза, после чего карта встает на глобальную в нужном масштабе, с полученным углом.
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