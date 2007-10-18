Доработать сайт

Здравствуйте. Нужно создать футбольную таблицу, функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ можно сделать красивее. Также надо будет сделать форму отправки чтоб результат автоматически заполнялся в таблицу форма наподобие их ней : http://fifaleague.ru/res/ Все это ...