Доработать сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
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Доработать сайт. Здесь к сожалению описать всё не могу, подробнее в личку или icq.

16 лет назад
mens
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
Хороший заказчик, рекомендую сотрудничать :)
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