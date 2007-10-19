Интернет аукцион (набор команды)

$100000
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок712 просмотров
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Американская компания объявляет о наборе команды (3-5 человек) для реализации долгосрочного (от 2х лет) ВЕБ-проекта (Интернет аукцион).

Ищем ведущего программиста, который будет как создавать команду и в последствии управлять ей, так и участвовать в создании архитектуры и разработки системы.

Так же рассматриваем вариант сотрудничества с уже сработанной командой.

Город значения не имеет (Россия, Украина, Белоруссия). Возможен как вариант работы на дому, так и аренда офиса.

Желательно знание технологий разработки ВЕБ приложений (хотя бы одной): JSP/Struts/Spring, PHP, ASP .Net, ASP.

Важна заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, готовность посвящать работе 40 часов в неделю.

Просьба присылать резюме/портфолио на е-мейл [email protected]. Подробности и условия работы при переписке.

16 лет назад
wdevsv
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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