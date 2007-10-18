WEB-интерфейс для *nix торрент-клиента

$750
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Требуется разработать WEB-интерфейс для работы с консольными торрент-клиентами.

Платформа FreeBSD, среда разработки Perl.

Имеется прототип с неудовлетворительным пользовательским интерфейсом (объём 2400 строк Perl).

16 лет назад
vladsm
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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