Требуется программа для работы с блогами и ЖЖ

Цель программы - автоматизировать процесс написания сообщений на определенную тему в заданных блогах и ЖЖ.

Примерные логика работы программы (как ее понимаю я, возможно не совсем верно...)

1) Программа работает через прокси, который находит сама

2) Программа работатет с домашнего компьютера, а не с сервера

3) Программа собирает урлы в заданном блоге или ЖЖ

4) Программа анализирует тексты в блоге или ЖЖ на предмет наличия ключевых слов

5) Если встречается ключевая фраза, то программа дает возможность мне написать сообщение или комментарий в блог или ЖЖ