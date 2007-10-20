Требуется программа для работы с блогами и ЖЖ

Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам ...
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Цель программы - автоматизировать процесс написания сообщений на определенную тему в заданных блогах и ЖЖ.
Примерные логика работы программы (как ее понимаю я, возможно не совсем верно...)
1) Программа работает через прокси, который находит сама
2) Программа работатет с домашнего компьютера, а не с сервера
3) Программа собирает урлы в заданном блоге или ЖЖ
4) Программа анализирует тексты в блоге или ЖЖ на предмет наличия ключевых слов
5) Если встречается ключевая фраза, то программа дает возможность мне написать сообщение или комментарий в блог или ЖЖ
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