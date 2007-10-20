Требуется программа для работы с блогами и ЖЖ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Цель программы - автоматизировать процесс написания сообщений на определенную тему в заданных блогах и ЖЖ.

Примерные логика работы программы (как ее понимаю я, возможно не совсем верно...)

1) Программа работает через прокси, который находит сама

2) Программа работатет с домашнего компьютера, а не с сервера

3) Программа собирает урлы в заданном блоге или ЖЖ

4) Программа анализирует тексты в блоге или ЖЖ на предмет наличия ключевых слов

5) Если встречается ключевая фраза, то программа дает возможность мне написать сообщение или комментарий в блог или ЖЖ

16 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
Выбранный исполнитель
kremyura
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
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