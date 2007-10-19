Доработка карты гугл. - джава скрипт

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам обьекта было как в фотошопе как бы стрелочки "повернуть на угол" а так же соответствующие стрелочки к растяжениям...)

смотрите прикрепление

16 лет назад
click
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ShishkinS
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
  • Похожие заказы

  • Сайт обмена электронных валют.

    $100

    Написать сайт обмена электронных валют ... Функциональность : 1) Регистрация пользователей 2) Наличие модулей для подключения новых электронных валют 3) Мультинациональность (поддержка множества языков) 4) Поддержка XML интерфейса 5) Модули для перевода сайта на другой язык 6) Поддержка отправки репортов на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог товаров

    $300

    Нужен каталог товаров для сайта. Добавление товаров по категориям, любого количества вложенности. Товар содержит описание, фото, рейтинг. Голосование за товары. Страница администрирования. Поиск для пользователя по любым параметрам. Четкого тз пока нет, идеи приветствуются.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интернет аукцион (набор команды)

    $100000

    Американская компания объявляет о наборе команды (3-5 человек) для реализации долгосрочного (от 2х лет) ВЕБ-проекта (Интернет аукцион). Ищем ведущего программиста, который будет как создавать команду и в последствии управлять ей, так и участвовать в создании ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • WEB-интерфейс для *nix торрент-клиента

    $750

    Требуется разработать WEB-интерфейс для работы с консольными торрент-клиентами. Платформа FreeBSD, среда разработки Perl. Имеется прототип с неудовлетворительным пользовательским интерфейсом (объём 2400 строк Perl).

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Партнерская программа + система управления траффик

    $1000

    Необходимо создать партнерскую программу, 4 роли пользователей: 1) Администратор. 2) Аффилиат (партнер). 3) Реселлер. 4) Администратор службы поддержки (ответы на сообщения в системе тикетов). + реферальская программа (получение % за привлечение аффилиатов в систему). Стандартные ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP - скрипт для загрузки и привязки карты

    Есть сайт по gps-навигации требуется скрипт для этого сайта. Требуется реализовать возможность точной привязки карты (картинки формате jpeg) на глобальную общую карту России. Т.е. получить возможность без копания во внутренностях сайта по мере поступления карт ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка системы поиска на ZendFramework

    Тендер на разработку системы поиска на ZendFramework. Предлагайте сразу стоимость и сроки. Система поиска и агрегирования тематического материала: Требования к системе: 1. Система должна обеспечивать непосредственно поиск по всем ресурсам сайта. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать флеш сайт.

    $100

    Имеется готовый флеш сайт с исходником. Необходимо увеличить его до размеров полного экрана и создать на одной странице флеш прокрутку(титры бегущие сверху вниз(текст)) Нужно уложиться за 3 дня.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад