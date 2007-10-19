Доработка карты гугл. - джава скрипт

Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам обьекта было как в фотошопе как бы стрелочки "повернуть на угол" а так же соответствующие стрелочки к растяжениям...)

смотрите прикрепление