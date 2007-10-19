Скрипт галереи на основе CMS.

Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак требуется :
Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее:
1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php
Написать в личку получить права админа и поиграться с системой.
2. Предоставить все замеченные ошибки и методы их устранения.
3. Ошибки и предложения должны быть систематизированы и разбиты по степени важности и критичности. С предоставлением срока по их устранению
4. Предложения и другие полезные фишки приветствуются.
5. Далее необходимо вычленить саму галерею с независимой админкой и сделать
законченный продукт. Учитывая тесную интеграцию скрипта самой галереи и CMS
сделать это будет не просто. Прошу и обращаю внимание, что если нет серьезных знаний по программированию подобных систем не беспокоиться. Всем кто считает,
что подобная задача интересна и по плечу милости прошу в личку, почту, аську и
прочие прелести стучаться, писать, предлагаться.
Бюджет состоит из двух частей. Первая часть это пункты 1, 2, 3, 4.
Вторая часть заключается в следующем - Скрипт галереи должен быть выделен в
отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.
Конечной целью должно быть два продукта.
1. Существующая CMS и сама галерея, которая интегрируется отдельным файлом в установленную CMS.
2. Скрипт галереи выведенный в отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.
Первая часть бюджета для победителя 150 зеленых. ОН же и получает право и остальные деньги 350 на доработку самой галереи и обретение оной своей админки.
Полезно для информации :
Прошу указывать четкую и подробную смету со сроками выполнения работ.
Техническое задание для тех кто не понял суть. Вы сами имеете полное право предоставить это
Т.З. оно и будет состоять из перечисленных Вами ошибок и после согласования с заказчиком то есть мною и будет согласованно.
Большую половину существующих ошибок если не все я знаю. НО сути это не меняет. И Я не вредный. Просто, что бы уметь устранять ошибки их сначала надо хотя бы заметить.
Итак пасашок. Всем кому интересен данный проект предоставляют свое тех задание, где и указанны ошибки и сроки их устранения. ПО второй половине бюджета возможны дополнительные согласования, как по цене так и по архитектуре.
И еще. Третье, что не вошло в наши договоренности это возможность создания нескольких дизайнов самой CMS. Можно предлагать услуги и свой ценник. Удачи. Спасибо что дочитали до конца.
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