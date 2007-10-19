Скрипт галереи на основе CMS.

# 1 — $

Итак требуется :

Доработать существующую CMS http://seksunet.com и сделать следующее:

1. Выявить максимальное количество ошибок связанных с данной cms. Для этого необходимо зарегистрироваться на http://seksunet.com/users/register.php

Написать в личку получить права админа и поиграться с системой.

2. Предоставить все замеченные ошибки и методы их устранения.

3. Ошибки и предложения должны быть систематизированы и разбиты по степени важности и критичности. С предоставлением срока по их устранению

4. Предложения и другие полезные фишки приветствуются.

5. Далее необходимо вычленить саму галерею с независимой админкой и сделать

законченный продукт. Учитывая тесную интеграцию скрипта самой галереи и CMS

сделать это будет не просто. Прошу и обращаю внимание, что если нет серьезных знаний по программированию подобных систем не беспокоиться. Всем кто считает,

что подобная задача интересна и по плечу милости прошу в личку, почту, аську и

прочие прелести стучаться, писать, предлагаться.

Бюджет состоит из двух частей. Первая часть это пункты 1, 2, 3, 4.

Вторая часть заключается в следующем - Скрипт галереи должен быть выделен в

отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.

Конечной целью должно быть два продукта.

1. Существующая CMS и сама галерея, которая интегрируется отдельным файлом в установленную CMS.

2. Скрипт галереи выведенный в отдельный продукт, который может быть интегрирован в любых ныне популярных и распространенных движках.

Первая часть бюджета для победителя 150 зеленых. ОН же и получает право и остальные деньги 350 на доработку самой галереи и обретение оной своей админки.

Полезно для информации :

Прошу указывать четкую и подробную смету со сроками выполнения работ.

Техническое задание для тех кто не понял суть. Вы сами имеете полное право предоставить это

Т.З. оно и будет состоять из перечисленных Вами ошибок и после согласования с заказчиком то есть мною и будет согласованно.

Большую половину существующих ошибок если не все я знаю. НО сути это не меняет. И Я не вредный. Просто, что бы уметь устранять ошибки их сначала надо хотя бы заметить.

Итак пасашок. Всем кому интересен данный проект предоставляют свое тех задание, где и указанны ошибки и сроки их устранения. ПО второй половине бюджета возможны дополнительные согласования, как по цене так и по архитектуре.

И еще. Третье, что не вошло в наши договоренности это возможность создания нескольких дизайнов самой CMS. Можно предлагать услуги и свой ценник. Удачи. Спасибо что дочитали до конца.