Нанесение копирайтов на изображения

Итак, имеется сайт на Joomla! с установленным компонентом SOBI2. Дело в том, что в каждой записи в каталоге SOBI имеется картинка, на которую нужно при открытии юзером страницы при помощи GD наносить копирайт, чтобы при этом оригинальная картинка никаким образом не изменялась (т.е. картинки с копирайтами формировались 'динамически' и не хранились на сайте)

Думаю, это не сложно, пишите сроки и цену. Желательно сделать в течение дня (понедельника).

Сам программист, но слишком загружен другим проектом, поэтому отдаю этот на растерзание фрилансеров )