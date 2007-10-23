Нанесение копирайтов на изображения

Есть карта гугл, с возможностью поворачивать обьект на любой угол, но глючит растяжение и перетаскивание обьекта по карте тоесть при зажатии обьекта он не перетаскивается по карте. так же нужно чтобы при подводе к уголкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, имеется сайт на Joomla! с установленным компонентом SOBI2. Дело в том, что в каждой записи в каталоге SOBI имеется картинка, на которую нужно при открытии юзером страницы при помощи GD наносить копирайт, чтобы при этом оригинальная картинка никаким образом не изменялась (т.е. картинки с копирайтами формировались 'динамически' и не хранились на сайте)
Думаю, это не сложно, пишите сроки и цену. Желательно сделать в течение дня (понедельника).
Сам программист, но слишком загружен другим проектом, поэтому отдаю этот на растерзание фрилансеров )
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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