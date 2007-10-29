Настройка коммерческих подписок для vBulletin 3.6.

$250
Веб-программированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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1. Необходимо настроить коммерческие подписки на http://www.forumhouse.ru/

аналогично http://forum.searchengines.ru/payments.php (необходима регистрация)

через https://www.roboxchange.com/

Кроме того, должна быть возможность определенным группам пользователей БЕСПЛАТНО размещать свои сообщения в темах, определенных как коммерческие

Сообщение появляется сразу после поступления денег на счет АВТОМАТИЧЕСКИ

Оплата: 150$

Требования:

1. Знание vBulletin 3.6.

2. Самостоятельность

16 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Совсем недавно работаю с Романом. Не буду подробно описывать почему, НО - уже доволен. Приятно общаться - все по делу P. S. Сейчас настраиваем продукт согласно заданию :)
Павел, отличный заказчик, вежливый и умный человек. Будьте уверены, что получив от вас выполненную работу, он не обидит и оплатит щедро. Сделал даже предоплату за первый этап, хотя я совсем и не просил об этом :)
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