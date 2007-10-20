Нужен движок

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок228 просмотров
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Нужен движок (система аккаунтов, возможность добавлять новые игры, зачисление/вывод денег, предоставление пользователям доступа к играм...).+ логика 10 игр

16 лет назад
alexxo
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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