Каталог сайтов

$30
Веб-программированиеЗавершен4 заявки247 просмотров
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Что требуется реализовать сейчас:

1) владелец сайта вбивает урл, выбирает картинку счетчика, получает код. Если хочет, то жмет далее на кнопку регистрации. (на главной странице)

2) Регистрация владельца сайта

(ввод информации о сайте, подтверждение регистрации по email, проверка на наличие урла в базе, капча)

3) вывод на главную страницу:

(список зарегистрированных владельцев сайтов сегодня с линком)

4) страница с букмарками.

(Пришедший пользователь по счетчику на наш сайт, выбирает где ему сохранить букмарку, переходит на этот сайт.)

5) в админке 2 отдельных списка букмарок:

(добавить / ред / удалить, несколько полей под свойства букмарок.)

ЗЫ. Возможна переделка вашего каталога сайтов

icq: 202201

16 лет назад
delaf
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
andruxin
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
Спасибо большое! Работа выполнена великолепно. Не ожидал увидеть детальные комментарии, грамотное построение движка. В процессе работы все замечания/просьбы были выполнены без придирок (как это часто бывает).
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