Каталог сайтов

Что требуется реализовать сейчас:

1) владелец сайта вбивает урл, выбирает картинку счетчика, получает код. Если хочет, то жмет далее на кнопку регистрации. (на главной странице)

2) Регистрация владельца сайта

(ввод информации о сайте, подтверждение регистрации по email, проверка на наличие урла в базе, капча)

3) вывод на главную страницу:

(список зарегистрированных владельцев сайтов сегодня с линком)

4) страница с букмарками.

(Пришедший пользователь по счетчику на наш сайт, выбирает где ему сохранить букмарку, переходит на этот сайт.)

5) в админке 2 отдельных списка букмарок:

(добавить / ред / удалить, несколько полей под свойства букмарок.)

ЗЫ. Возможна переделка вашего каталога сайтов

icq: 202201