Привязка DownloadEngine к wordpress

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка183 просмотра
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Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress.

Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.

WordPress
16 лет назад
sp1n
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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