Оптимизация процессов в ИМ

Прошу помощи в следующих вопросах:

· Осмотр написанных систем интернет магазинов (cms Joomlia)

· Выявление недочетов в коде,исправление,оптимизация

· Создание скриптов для продвижения сайта (карта сайта,системы тегов и др.)

· Создание контент-панели для создания системного описания товаров

· Создание партнерской программы

· Постоянное обслуживание сайта в плане создания новых скриптов и помощь в решении сложившихся технических проблем

· Полное тестирование web сайтов,исправление недочетов

· После разработки основных моментов требуется комплекс мер по продвижению сайта (в дополнение к уже существующим)

· Создание сателлитов к уже существующим системам

· Создание форума на одном из существующих сайтов

Требования к исполнителю(ям):

· Быть специалистом(ами) работы с cms Joomlia

· Быть специалистом(ами) в области SEO

· Мы оговариваем сроки исполнения и вы их строго выполняете (сроки будут отмечены в договоре)

· Состоять в ВебЛансере не менее года

· НЕ иметь отрицательных отзывов от других заказчиков (или иметь множество положительных)

· "Разработчиков"-одиночек 18-22 лет всерьез не рассматриваем

· Исполнитель должен распологаться в России,желательно Москва,Питер или Новосибирск.