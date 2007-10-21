Оптимизация процессов в ИМ

Что требуется реализовать сейчас: 1) владелец сайта вбивает урл, выбирает картинку счетчика, получает код. Если хочет, то жмет далее на кнопку регистрации. (на главной странице) 2) Регистрация владельца сайта (ввод информации о сайте, подтверждение регистрации по email, проверка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу помощи в следующих вопросах:
· Осмотр написанных систем интернет магазинов (cms Joomlia)
· Выявление недочетов в коде,исправление,оптимизация
· Создание скриптов для продвижения сайта (карта сайта,системы тегов и др.)
· Создание контент-панели для создания системного описания товаров
· Создание партнерской программы
· Постоянное обслуживание сайта в плане создания новых скриптов и помощь в решении сложившихся технических проблем
· Полное тестирование web сайтов,исправление недочетов
· После разработки основных моментов требуется комплекс мер по продвижению сайта (в дополнение к уже существующим)
· Создание сателлитов к уже существующим системам
· Создание форума на одном из существующих сайтов
Требования к исполнителю(ям):
· Быть специалистом(ами) работы с cms Joomlia
· Быть специалистом(ами) в области SEO
· Мы оговариваем сроки исполнения и вы их строго выполняете (сроки будут отмечены в договоре)
· Состоять в ВебЛансере не менее года
· НЕ иметь отрицательных отзывов от других заказчиков (или иметь множество положительных)
· "Разработчиков"-одиночек 18-22 лет всерьез не рассматриваем
· Исполнитель должен распологаться в России,желательно Москва,Питер или Новосибирск.
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