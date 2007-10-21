Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress. Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.
Модиф-я выпад. JS-меню для xhtml 1.0 Strict и Ff20
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Есть работающий скрипт выпадающего javascript-меню. Работает во всех основных браузерах в html-документах стандарта HTML 4.01.
Но стоит только создать xhtml-документ в стандарте XHTML 1.0 Strict, как данный скрипт начинает глючить в Firefox. Ошибки только в Firefox. В других браузерах все нормально.
Выводятся ошибки следующего вида
Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'top'. Потерянное объявление.
Источник: XXXXX
Строка: 0
Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'width'. Потерянное объявление.
Источник: XXXXX
Строка: 0
Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'left'. Потерянное объявление.
Источник: XXXXX
Строка: 0
Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'clip'. Потерянное объявление.
Источник: XXXXX
Строка: 0
Как результат мы получаем ситуацию, когда выпадающее мены выводится не под самим меню, а сверху окна и по всей ширине сайта.
В общем, не хочет Firefox понимать присвоения
el.style.width =
el.style.clip =
Тут и вываливаются ошибки (вроде бы).
Как с этим бороться неизвестно. В IE и opera все в норме
Нужна помощь человека, который сталкивался с подобной ситуацией.
Оплата за модификацию 15$
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