Модиф-я выпад. JS-меню для xhtml 1.0 Strict и Ff20

Есть работающий скрипт выпадающего javascript-меню. Работает во всех основных браузерах в html-документах стандарта HTML 4.01.

Но стоит только создать xhtml-документ в стандарте XHTML 1.0 Strict, как данный скрипт начинает глючить в Firefox. Ошибки только в Firefox. В других браузерах все нормально.

Выводятся ошибки следующего вида

Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'top'. Потерянное объявление.

Источник: XXXXX

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Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'width'. Потерянное объявление.

Источник: XXXXX

Строка: 0

Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'left'. Потерянное объявление.

Источник: XXXXX

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Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства 'clip'. Потерянное объявление.

Источник: XXXXX

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Как результат мы получаем ситуацию, когда выпадающее мены выводится не под самим меню, а сверху окна и по всей ширине сайта.

В общем, не хочет Firefox понимать присвоения

el.style.top =

el.style.width =

el.style.clip =

Тут и вываливаются ошибки (вроде бы).

Как с этим бороться неизвестно. В IE и opera все в норме

Нужна помощь человека, который сталкивался с подобной ситуацией.

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