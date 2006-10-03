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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
мне понравилась его быстрота в работе работоспособность скрипта так же не даёт усомниться в его профессионализме
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко формулирует задачу. Остался доволен сотрудничеством.
$120
10 баллов
17 лет назад
Павел - специалист высокого класса, показал себя и как отличный верстальщик и как программист php. Работает быстро, отзывчиво, вносит дельные предложения. К работе подходит очень ответственно и исполнительно. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.