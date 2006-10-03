blacklink

Павел Воробьев blacklink

 
37 летАргентина/Буэнос-Айрес
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Портфолио здесь

http://shikarno.net/

Отзывы заказчиков
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
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мне понравилась его быстрота в работе работоспособность скрипта так же не даёт усомниться в его профессионализме
Хороший заказчик, четко формулирует задачу. Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
17 лет назад
Сайт по недвижимости
Павел - специалист высокого класса, показал себя и как отличный верстальщик и как программист php. Работает быстро, отзывчиво, вносит дельные предложения. К работе подходит очень ответственно и исполнительно. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
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Ответный отзыв