Сделать блок "Извещения". Исполнитель - T_I_M

Извещения врачам CREATE TABLE `xjerry_med`.`doctors_notifications` ( `notification_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `from_doctor_id` INT NOT NULL , `to_doctor_id` INT NOT NULL , `sent_time` DATETIME NOT NULL , `recieved_time` DATETIME NULL , `message` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM COMMENT = 'Извещения о событиях в системе (например об изменении расписания)' Иногда бывает нужно сообщить врачу о каком-то событии. Например, при изменении расписания приема врачей все сотрудники ресепшена должны автоматически об этом извещаться. При каждом обновлении экрана система проверяет, есть ли сообщения, адресованные текущему пользователю, с незаполненным временем received_time. Если есть, то пользователь вместо того экрана который ожидал, получает список извещений, с единственной кнопкой "Извещения получены". Когда пользователь нажимает на кнопку, то система заполняет recieved_time для отображенных сообщений, и продолжает работу с того места, на котором случилась остановка. Будет добавлена новая закладка "Извещения". На этой закладке пользователь может пролистать-прочитать все сообщения, которые когда-либо получал, и может написать сообщение либо конкретному врачу, либо всем врачам определенной специальности, либо вообще всем сотрудникам (+возможность фильтрации "отослать сообщение только тем сотрудникам, которые сейчас работают с системой"). from_doctor_id = кто послал сообщение, или действия какого пользователя привели к созданию сообщения.