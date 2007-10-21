Парсер (грабер) товаров из донора в Shop-Script

Под донором понимается магазин из которого будут парситься товары. Пропарсеные товары нужно сразу, автоматически, укладывать в БД Shop-Script, в виде товаров. Т.е. описание и картинки. На входе урл товара или категории, на выходе готовый товар в Shop-Script.

Урл донора дам при личной переписке.

Верно расчитывайте свои силы, парсер парсером, но надо еще к Shop-Script прикрутить. Кто с ним работал или уверен, что легко разберется, жду вас.

Проект не горящий, но сроки нужны реальные, если вы и без того загружены, лучше не беритесь, долгострой не интересует. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.