Парсер (грабер) товаров из донора в Shop-Script

Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress. Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под донором понимается магазин из которого будут парситься товары. Пропарсеные товары нужно сразу, автоматически, укладывать в БД Shop-Script, в виде товаров. Т.е. описание и картинки. На входе урл товара или категории, на выходе готовый товар в Shop-Script.
Урл донора дам при личной переписке.
Верно расчитывайте свои силы, парсер парсером, но надо еще к Shop-Script прикрутить. Кто с ним работал или уверен, что легко разберется, жду вас.
Проект не горящий, но сроки нужны реальные, если вы и без того загружены, лучше не беритесь, долгострой не интересует. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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