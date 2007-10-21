Парсер (грабер) товаров из донора в Shop-Script

$150
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Под донором понимается магазин из которого будут парситься товары. Пропарсеные товары нужно сразу, автоматически, укладывать в БД Shop-Script, в виде товаров. Т.е. описание и картинки. На входе урл товара или категории, на выходе готовый товар в Shop-Script.

Урл донора дам при личной переписке.

Верно расчитывайте свои силы, парсер парсером, но надо еще к Shop-Script прикрутить. Кто с ним работал или уверен, что легко разберется, жду вас.

Проект не горящий, но сроки нужны реальные, если вы и без того загружены, лучше не беритесь, долгострой не интересует. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

16 лет назад
agr
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Привязка DownloadEngine к wordpress

    $20

    Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress. Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Импорт новостей в DLE 6.3 из екселя (xls)

    $50

    Короч есть двиг ДЛЕ, думаю все его знают есть файл с новостями в xls (cмотри приложение) так вот нужно написать скрипт который бы брал новости из етго файла и вставлял бы из в ДЛЕ _________________________________ описание файла xls (мы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Донастроить CMS Битрикс

    $70

    Донастроить CMS Битрикс в редакции "Бизнес" в соответсвии с ТЗ. Срок: до 25 октября, включительно. CMS: http://inppk.ru.mastertest.ru/ =========================================== Предложения в ICQ 465846

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модиф-я выпад. JS-меню для xhtml 1.0 Strict и Ff20

    $15

    Есть работающий скрипт выпадающего javascript-меню. Работает во всех основных браузерах в html-документах стандарта HTML 4.01. Но стоит только создать xhtml-документ в стандарте XHTML 1.0 Strict, как данный скрипт начинает глючить в Firefox. Ошибки только в Firefox. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог сайтов

    $30

    Что требуется реализовать сейчас: 1) владелец сайта вбивает урл, выбирает картинку счетчика, получает код. Если хочет, то жмет далее на кнопку регистрации. (на главной странице) 2) Регистрация владельца сайта (ввод информации о сайте, подтверждение регистрации по email, проверка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация процессов в ИМ

    $5000

    Прошу помощи в следующих вопросах: · Осмотр написанных систем интернет магазинов (cms Joomlia) · Выявление недочетов в коде,исправление,оптимизация · Создание скриптов для продвижения сайта (карта сайта,системы тегов и др.) · Создание контент-панели для создания системного описания товаров · Создание партнерской ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Собрать сайт во флеше

    $180

    Нужно собрать сайт во флеше или типа того (должна присутствовать музыка и анимация, + галерея) дизайн готов.. контент есть... Оплата: 180$ Срок: 1 неделя вот тут лежит то что есть: http://www.evrospa.com/

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен движок

    Нужен движок (система аккаунтов, возможность добавлять новые игры, зачисление/вывод денег, предоставление пользователям доступа к играм...).+ логика 10 игр

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад