Импорт новостей в DLE 6.3 из екселя (xls)

Короч есть двиг ДЛЕ, думаю все его знают

есть файл с новостями в xls (cмотри приложение)

так вот нужно написать скрипт который бы брал новости из етго файла и вставлял бы из в ДЛЕ

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описание файла xls (мы его сначала закачиваем на сервак вместе с рисуночками)

1 категория - номер категории в дле

2 заголовок

3 рисунок - по умолчанию рисунок закачивается в папку img, его нужно взять от туда и вставить в папку дле (переименовавши в ms84ng3g0gn024ut_img1.jpg думаю вы поняли о чем я ) этот рисунок вставляем в в верхнем левом углу короткой и плной новости, делаем выравнивание по левому краю и задаем паддинг справа и снизу по 10 пикселей

4 краткое описание (нужно чтобы работали хмтмл теги, типа сделать жирным или перенести на новую строчку )

5 полное описание (нужно чтобы работали хмтмл теги )

6 дескрипшин (если нет то генерирует автоматом)

7 кейворд (если нет то генерирует автоматом)

8 ... дальше думаю понятно будет для програмера