Тотализатор

php плюс mysql

Аккаунты пользователей

Админка

3 системы оплаты (Egold Liberty Webmoney)

Оплата НЕ АВТОМАТОМ, просто чтоб табличка выскакивала пользователю где он вводит номер кошелька выбирает систему и пишет номер batch сделки, для Webmoney номер кошелька с которого перевод был, а админ потверждает это из админ панели. Должна быть регулировка курсов, которую можно менять из админ панели. Например 1 внутренний доллар = 0,9 Webmoney или 1,1 Egold или 1 Либерти, и в зависимости от валюты чтоб на внутренний счет добавлялась такая сумма. Реферальная система. Дальше ставки делаются на событие, т.е на время его совершения которое заранее не известно должна быть возможность регулирования временных интервалов, т.е. допустим есть время (к примеру 1 год) в течении которого это событие произойдет, и должна быть возможность регулировки временных интервалов, т.е. чтоб я мог этот интервал (год) разделить на несколько временных интервалов (месяцы или недели или вообще по пять дней).

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