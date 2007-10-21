Тотализатор

Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress. Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
php плюс mysql
Аккаунты пользователей
Админка
3 системы оплаты (Egold Liberty Webmoney)
Оплата НЕ АВТОМАТОМ, просто чтоб табличка выскакивала пользователю где он вводит номер кошелька выбирает систему и пишет номер batch сделки, для Webmoney номер кошелька с которого перевод был, а админ потверждает это из админ панели. Должна быть регулировка курсов, которую можно менять из админ панели. Например 1 внутренний доллар = 0,9 Webmoney или 1,1 Egold или 1 Либерти, и в зависимости от валюты чтоб на внутренний счет добавлялась такая сумма. Реферальная система. Дальше ставки делаются на событие, т.е на время его совершения которое заранее не известно должна быть возможность регулирования временных интервалов, т.е. допустим есть время (к примеру 1 год) в течении которого это событие произойдет, и должна быть возможность регулировки временных интервалов, т.е. чтоб я мог этот интервал (год) разделить на несколько временных интервалов (месяцы или недели или вообще по пять дней).
Кого заинтересовало ICQ 414313925 или email [email protected]
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Короч есть двиг ДЛЕ, думаю все его знают есть файл с новостями в xls (cмотри приложение) так вот нужно написать скрипт который бы брал новости из етго файла и вставлял бы из в ДЛЕ _________________________________ описание файла xls (мы ...Закрыт16 лет назад
- $70
Донастроить CMS Битрикс в редакции "Бизнес" в соответсвии с ТЗ. Срок: до 25 октября, включительно. CMS: http://inppk.ru.mastertest.ru/ =========================================== Предложения в ICQ 465846Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Сделать блок "Извещение" согласно договоренности в icq Задача для фрилансера T_I_M Уважаемые фрилансеры ! если вы хотите получить работу, обращайтесь в нашу задачу http://www.weblancer.net/projects/31150.html потому что данная задача будет отдана Тимуру Умярову Извещения врачам CREATE TABLE `xjerry_med`.`doctors_notifications` ( `notification_id` ...Закрыт16 лет назад
- $120
Сделать pop-under на IE, Operu и Firefox с высокой пробиваемостью (от 80%). Сразу присылайте адрес сайта с примером работы, если функция будет работать - сразу оплачу. Цена скрипта 120 долл.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Под донором понимается магазин из которого будут парситься товары. Пропарсеные товары нужно сразу, автоматически, укладывать в БД Shop-Script, в виде товаров. Т.е. описание и картинки. На входе урл товара или категории, на выходе готовый товар ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть работающий скрипт выпадающего javascript-меню. Работает во всех основных браузерах в html-документах стандарта HTML 4.01. Но стоит только создать xhtml-документ в стандарте XHTML 1.0 Strict, как данный скрипт начинает глючить в Firefox. Ошибки только в Firefox. ...Закрыт16 лет назад
- $2
Небольшой скрипт по просеиванию файла, все подробности в личку.Закрыт16 лет назад
- $30
Что требуется реализовать сейчас: 1) владелец сайта вбивает урл, выбирает картинку счетчика, получает код. Если хочет, то жмет далее на кнопку регистрации. (на главной странице) 2) Регистрация владельца сайта (ввод информации о сайте, подтверждение регистрации по email, проверка ...Завершен16 лет назад
- $5000
Прошу помощи в следующих вопросах: · Осмотр написанных систем интернет магазинов (cms Joomlia) · Выявление недочетов в коде,исправление,оптимизация · Создание скриптов для продвижения сайта (карта сайта,системы тегов и др.) · Создание контент-панели для создания системного описания товаров · Создание партнерской ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад