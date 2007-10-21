Букмекерская контора

Необходимо установить и интегрировать скрипт DownloadEngine в сайт работающий на движке wordpress. Конкретно при выборе меню д.б. каталог файлов на базе DownloadEngine при этом дизайн этой страницы должен повторять общий дизайн сайта с сохранением навигации.
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мне нужен скрипт букмекерской конторы наподоби bwin.com или shans.ru.Скрипты которые находятся на плати.ру и им подобных не подходят.можно написать и с нуля
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