Преобразование ЖЖ в vBulletin

Требуется написать скрипт, который преобразовывал бы произвольное community Livejournal.com в форум vBulletin ( базу данных форума vBulletin).

Требования к скрипту (программе):

1. Первичное преобразование коммьюнити в форум.

2. Если коммьюнити будет продолжать работу, то скрипт должен преобразовывать новые ( только новые !) посты коммьюнити в формат vBulletin и добавлять к существующей базе vBulletin. При этом предполагается, что форум будет жить отдельной жизнью. То есть добавление постов коммьюнити ЖЖ не должно тереть сообщения форума.

При необходимости гарантий оплаты и проч. возможна встреча в Москве и заключение договора.

Предоплаты нет.