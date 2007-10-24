Анимировать во Flash шапку

Есть 7 страниц сайта, ссылки на jpg ниже.

Требуется анимировать шапку на каждой странице. Анимация должна быть легкой не нагруженной.

Касается здания с права. Жду ваши идеи и предложения. А так же сроки исполнения и портфолио.

Работа срочная!

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_11.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_12vn1.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_12vn2.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_11vn3.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_13vn4.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_13vn5.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz311_12vn6.jpg

Обязательно пишите свое icq ! Т.к. переписываться через личку, просто нет времени.