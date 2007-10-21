ActionScript 3/Flex программирование

Нужно авто размещение текстов на сайт на движке WP по типу приема rss лент. Но из своего файла в формате txt. По принципу- первое предложение в тайтл сообщения,3 предложения ( цифра могла меняться мною) в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем опытного разработчика ActionScript 3 /Flex для работы над сложным проектом
Тип проекта – онлайновый редактор
Проживание исполнителя – Киев/область
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходим специалист (программист) поисковой машины. Суть проекта - написание интернет-пауков для различных сайтов. Синтаксический анализ содержимого и занесение информации в базу данных. Оплата будет не за количество пауков, а за объём информации, получаемой пауками. Например, сайты о работе ...Закрыт16 лет назад
Требутся защита на странице регистраций. В готовую страницу регистраций добавить защиту: в поля заполнения своих данных можно было бы внести оные только с помощью непосредственного внесения с помошью клавиатуры, а не спомощью вставки скопированных данных.Завершен16 лет назад
- $150
Есть 7 страниц сайта, ссылки на jpg ниже. Требуется анимировать шапку на каждой странице. Анимация должна быть легкой не нагруженной. Касается здания с права. Жду ваши идеи и предложения. А так же сроки исполнения и портфолио. Работа ...Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить такую задачу: Заходит клиент на сайт. 1. Выбирает что ему нужно и оплачивает, получает ссылку для скачивания (позиций 20). 2. Выбирает проект который он хочет получить в готов виде (заранее оплачивает доступ к созданию 1 проекта): ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
мне нужен скрипт букмекерской конторы наподоби bwin.com или shans.ru.Скрипты которые находятся на плати.ру и им подобных не подходят.можно написать и с нуляВеб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать скрипт, который преобразовывал бы произвольное community Livejournal.com в форум vBulletin ( базу данных форума vBulletin). Требования к скрипту (программе): 1. Первичное преобразование коммьюнити в форум. 2. Если коммьюнити будет продолжать работу, то скрипт должен преобразовывать новые ...Завершен16 лет назад
php плюс mysql Аккаунты пользователей Админка 3 системы оплаты (Egold Liberty Webmoney) Оплата НЕ АВТОМАТОМ, просто чтоб табличка выскакивала пользователю где он вводит номер кошелька выбирает систему и пишет номер batch сделки, для Webmoney номер кошелька с которого перевод ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сделать блок "Извещение" согласно договоренности в icq Задача для фрилансера T_I_M Уважаемые фрилансеры ! если вы хотите получить работу, обращайтесь в нашу задачу http://www.weblancer.net/projects/31150.html потому что данная задача будет отдана Тимуру Умярову Извещения врачам CREATE TABLE `xjerry_med`.`doctors_notifications` ( `notification_id` ...Закрыт16 лет назад
- $120
Сделать pop-under на IE, Operu и Firefox с высокой пробиваемостью (от 80%). Сразу присылайте адрес сайта с примером работы, если функция будет работать - сразу оплачу. Цена скрипта 120 долл.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад