ActionScript 3/Flex программирование

Есть 7 страниц сайта, ссылки на jpg ниже. Требуется анимировать шапку на каждой странице. Анимация должна быть легкой не нагруженной. Касается здания с права. Жду ваши идеи и предложения. А так же сроки исполнения и портфолио. Работа ...