Необходим специалист (программист) поисковой машины.

Суть проекта - написание интернет-пауков для различных сайтов. Синтаксический анализ содержимого и занесение информации в базу данных.

Оплата будет не за количество пауков, а за объём информации, получаемой пауками.

Например, сайты о работе - 1000р за 100000 резюме. Исходя из количества сайтов о работе объём примерно составит в среднем 30000 резюме в сутки. (Примерно 10000р в месяц)

Также необходимо будет добавление и других тематических сайтов. (Естественно также с оплатой за объём информации)

Требования: PHP, MySQL

Если пауки будут работать стабильно, то после их отладки от Вас потребуется минимум работы с сохранением зарплаты.