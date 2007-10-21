Написание интернет-пауков для различных сайтов

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок221 просмотр
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Необходим специалист (программист) поисковой машины.

Суть проекта - написание интернет-пауков для различных сайтов. Синтаксический анализ содержимого и занесение информации в базу данных.

Оплата будет не за количество пауков, а за объём информации, получаемой пауками.

Например, сайты о работе - 1000р за 100000 резюме. Исходя из количества сайтов о работе объём примерно составит в среднем 30000 резюме в сутки. (Примерно 10000р в месяц)

Также необходимо будет добавление и других тематических сайтов. (Естественно также с оплатой за объём информации)

Требования: PHP, MySQL

Если пауки будут работать стабильно, то после их отладки от Вас потребуется минимум работы с сохранением зарплаты.

16 лет назад
milqt
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
AndrewH
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
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