RSS из своего текстового файла

Нужно авто размещение текстов на сайт на движке WP по типу приема rss лент.

Но из своего файла в формате txt.

По принципу- первое предложение в тайтл сообщения,3 предложения ( цифра могла меняться мною) в сообщение.

Потом следующая порция.

Чтобы можно было размещать эти типа ленты сообщений по выбранным заранее добаленным на этот сайт категориям.(WP имеет функцию добаления категорий)

Время между сообщениями =1 минута( цифра могла меняться мною)