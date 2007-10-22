Нужно написать полноценный движок сайта знакомств на наш дизайн (включая вёрстку). Вероятней всего лучше использовать готовый (распространяемый) скрипт, и дописать недостающие модули под наши нужды. Предпочтение тем, кто делал подобное.

Оставляйте реальные

1. Цены (плюс/минус) 50 у.е.

2. Срок (плюс/минус) неделя

3. ICQ

4. Портфолио, если есть сайт знакомств, то лучше сразу ссылку прямую.

Только фрилансеры!