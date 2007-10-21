Интеграция CMS Drupal в сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Доработка сайта. Настройка элементов Drupal на сайте заказчика. Тестовая версия сайта fti.copiacreative.com

Конкретные задачи смотрите во вложении.

Документ Website RFC-101907 R11.xls:

поставленные задачи исполнителем проекта с американской стороны и состояние их выполнения. Вам необходимо смотреть только те задачи, которые помечены "Not started"

Документ Website Scope document v2.xls - требования по функциональности со стороны конечного заказчика.

Мне необходимо получить от вас вопросы, которые возникнут у вас после анализа этих документов и комментарии, сроки исполнения и цену. Пожелание заказчика - неделя.

Drupal
16 лет назад
oligma
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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