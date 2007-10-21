Интеграция CMS Drupal в сайт

Требуется создать(или предложить уже готовый) и разместить (а так же полностью настроить) на сайте www.e-tost.ru каталог Обмена ссылками. Желательно такойже как установлен на сайте http://www.prazdnuem.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта. Настройка элементов Drupal на сайте заказчика. Тестовая версия сайта fti.copiacreative.com
Конкретные задачи смотрите во вложении.
Документ Website RFC-101907 R11.xls:
поставленные задачи исполнителем проекта с американской стороны и состояние их выполнения. Вам необходимо смотреть только те задачи, которые помечены "Not started"
Документ Website Scope document v2.xls - требования по функциональности со стороны конечного заказчика.
Мне необходимо получить от вас вопросы, которые возникнут у вас после анализа этих документов и комментарии, сроки исполнения и цену. Пожелание заказчика - неделя.
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