Интеграция CMS Drupal в сайт

Доработка сайта. Настройка элементов Drupal на сайте заказчика. Тестовая версия сайта fti.copiacreative.com

Конкретные задачи смотрите во вложении.

Документ Website RFC-101907 R11.xls:

поставленные задачи исполнителем проекта с американской стороны и состояние их выполнения. Вам необходимо смотреть только те задачи, которые помечены "Not started"

Документ Website Scope document v2.xls - требования по функциональности со стороны конечного заказчика.

Мне необходимо получить от вас вопросы, которые возникнут у вас после анализа этих документов и комментарии, сроки исполнения и цену. Пожелание заказчика - неделя.