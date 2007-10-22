Перенести web-формы с java

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки206 просмотров
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Есть сайт с php-авторизацией, работающий по https. На нем есть java-формы для заполнения, которые отсылаются на сервер.

Нужно: сделать другой сайт с обычным php-авторизацией и простенькой админкой. После авторизации обычному юзеры должны быть доступны такие же формы, как и на первом сайте, только реализованные через php-сервер. Смысл таких действий: 1) скрыть адрес первого сайта; 2) убрать java (хотя необязательно); 3) заблокировать одну форму от измененний (т.е. допустим на первом сайте 3 формы, а на втором одна из них будет фиксированной, задается при регистрации пользователя, а две других - вводятся юзером).

Сроки как можно меньшие. Приветствуется опыт. Оплата договорная, но не астрономическая.

Контакты: ICQ 976176

16 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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